"Союз" з роботом "Федором" з другої спроби пристикувався до МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російський космічний корабель "Союз МС-14" з людиноподібним роботом "Федором" (FEDOR) успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції з другої спроби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Роскосмосу.
"Корабель "Союз МС-14" успішно пристикувався до російського сегменту Міжнародної космічної станції", - повідомили в Роскосмосі.
Стиковка відбулася 27 серпня 2019 року о 6:08 за московським часом.
Космічний корабель доставив на борт близько 670 кг сухих вантажів.
Після стикування робот "Федір" опублікував запис в Twitter.
"Прошу вибачення за затримку. Застряг в пробці. Готовий до продовження роботи", - сказано в повідомленні.
Перша спроба стиковки була зроблена 24 серпня. Спроба пройшла невдало.
Прошу вибачення за затримку. Застряг у пробці. Готовий до продовження роботи. pic.twitter.com/iR277q5Mxo- FEDOR (@ FEDOR37516789) August 27, 2019