Советник Орбана заявил, что ЕС потребует еще 70 единогласных решений для вступления Украины в Евросоюз

Решение Европейского совета о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, это только начало. В будущем Европе придется принять для этого несколько десятков единодушных решений. Об этом заявил политический советник венгерского премьера Балаж Орбан, передает УНН.

Детали

По его словам, несмотря на решение Европейского совета Венгрия до сих пор считает Украину не готовой к переговорам с ЕС. Однако поскольку остальные члены ЕС с этим не согласны, то представитель Венгрии Виктор Орбан решил покинуть зал заседаний.

Советник премьера объяснил, что таким образом Венгрия пытается избежать сотрудничества по "неправильному решению". В то же время он отметил, что в будущем Украину ожидают долгие дискуссии среди стран-членов Европейского Союза.

Соглашение Европейского Совета является принципиальным решением. Впоследствии государства-члены также должны единодушно согласовать конкретные рамки переговоров. Кроме того, для одобрения вступления Украины в ЕС в течение следующих лет необходимо будет принять минимум 70 единодушных решений - отметил советник венгерского премьера Балаж Орбан.

Дополнение



Напомним, Европейский совет принял решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Впоследствии стало известно, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан не голосовал за это решение. Более того также Тһе Guardian сообщали, что Виктор Орбан покинул зал, пока лидеры приняли решение начать переговоры о вступлении с Украиной.

Напомним

Президент Совета ЕС Шарль Мишель объявил о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, засвидетельствовав тем самым свою решительную поддержку, а отчет о прогрессе должен быть представлен в марте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победа, которая мотивирует и вдохновляет: Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины