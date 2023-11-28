Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 194 миллиона евро на подготовку украинских военных

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  167844 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  160194 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  160598 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  152839 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  152261 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  141737 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  287316 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  474386 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

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Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  194330 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

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Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135573 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  62082 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  213409 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

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В Марокко задержали подозреваемого в угрозах взрывчатки, которые привели к закрытию около 30 школ в Брюсселе и Валлонии-Брабант; он признался в содеянном, но не показал террористических мотивов. Занятия возобновились во вторник, после того, как власти проверили школы.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к созданию Специального трибунала по агрессии россии против Украины, подчеркивая необходимость правосудия для предотвращения будущих войн. Кулеба призвал к единству в привлечении россии к ответственности для обеспечения глобального мира.

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Словацкие дальнобойщики планируют с 1 декабря заблокировать пограничный пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" в знак протеста против конкуренции со стороны украинских перевозчиков. Они ожидают ответа министерства транспорта Словакии, прежде чем подтвердить свое окончательное решение.

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Эстония, Латвия и Литва не будут присутствовать на встрече ОБСЕ в Скопье, поскольку министр иностранных дел россии лавров участвует в ней на фоне конфликта в Украине.

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Эстония, Латвия и Литва отказались от участия в работе Совета министров ОБСЕ из-за присутствия главы МИДа рф лаврова

Поддержка Украины "экзистенциальной важности" для Европы - Шольц

Канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержка будет продолжаться, несмотря на бюджетный кризис в Германии.

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Поддержка Украины "экзистенциальной важности" для Европы - Шольц