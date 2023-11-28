Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 194 миллиона евро на подготовку украинских военных

Сегодня Совет Европейского Союза хвалил решение о выделении дополнительного финансирования на подготовку Вооруженных сил Украины. Выделили дополнительно 194 миллиона евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

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Финансовая помощь Украине теперь составляет 255 миллионов евро.

Средства будут выделять через Европейский фонд мира (EPF) для необходимого летального и нелетального оборудования, а также обучения украинских бойцов.

Целью сегодняшнего решения является продолжение поддержки наращивания потенциала украинских вооруженных сил, исходя из потребностей Украины и учитывая растущий объем и сложность учебной программы - говорится в сообщении Совета ЕС.

За время работы тренировочной миссии ЕС с октября 2022 года, обучение прошли более 34 тысяч украинских военных.

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