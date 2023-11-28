Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 194 миллиона евро на подготовку украинских военных
Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 194 миллионов евро на подготовку украинских военных, увеличив общий объем помощи до 255 миллионов евро на поддержку Вооруженных Сил Украины оборудованием и тренировками.
В Марокко арестовали подозреваемого в причастности к угрозам о минировании десятков школ в Бельгии
В Марокко задержали подозреваемого в угрозах взрывчатки, которые привели к закрытию около 30 школ в Брюсселе и Валлонии-Брабант; он признался в содеянном, но не показал террористических мотивов. Занятия возобновились во вторник, после того, как власти проверили школы.
Должны отложить все политические и правовые разногласия и создать полноценный Спецтрибунал: Кулеба в Брюсселе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к созданию Специального трибунала по агрессии россии против Украины, подчеркивая необходимость правосудия для предотвращения будущих войн. Кулеба призвал к единству в привлечении россии к ответственности для обеспечения глобального мира.
Боррель надеется на завершение 12-го пакета санкций ЕС против рф в декабре
Представитель ЕС Жозеп Боррель ожидает, что 12-й пакет санкций ЕС против россии будет завершен в декабре.
Госсекретарь США Блинкен приехал в штаб-квартиру НАТО: на заседании Альянса будут говорить, в частности, об Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в штаб-квартире НАТО.
Сотни оккупированных населенных пунктов Украины остались без света: россияне не могут справиться с последствиями непогоды
На оккупированных территориях Украины сотни населенных пунктов остались без света, поскольку россияне не могут справиться с последствиями непогоды из-за дефицита кадров.
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
Винницкий облсовет планировал передать областному центру два с половиной гектара земли без всяких условий и оговорок. Однако предложение отдать эти земли под строительство жилья для военных - провалил
Словацкие дальнобойщики угрожают блокадой украинского пункта пропуска с 1 декабря
Словацкие дальнобойщики планируют с 1 декабря заблокировать пограничный пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" в знак протеста против конкуренции со стороны украинских перевозчиков. Они ожидают ответа министерства транспорта Словакии, прежде чем подтвердить свое окончательное решение.
Эстония, Латвия и Литва отказались от участия в работе Совета министров ОБСЕ из-за присутствия главы МИДа рф лаврова
Эстония, Латвия и Литва не будут присутствовать на встрече ОБСЕ в Скопье, поскольку министр иностранных дел россии лавров участвует в ней на фоне конфликта в Украине.
Поддержка Украины "экзистенциальной важности" для Европы - Шольц
Канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержка будет продолжаться, несмотря на бюджетный кризис в Германии.