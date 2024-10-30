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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совбез ООН проведет срочное заседание из-за войск КНДР на территории рф

Совбез ООН проведет срочное заседание из-за войск КНДР на территории рф

Киев  •  УНН

14:48 • 3462 просмотра

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Совбез ООН проведет заседание по развертыванию северокорейских войск. Заседание состоится сегодня после 22:15 по киевскому времени по обращению Украины.

Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по развертыванию войск КНДР на войне против Украины. Об этом на платформе X написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.

"Сегодня в связи с обращением Украины к швейцарскому Председательству Совбеза ООН состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных - начало ориентировочно после 22:15 по Киеву", - сообщил Кислица.

Президент раскритиковал реакцию партнеров на солдат из КНДР: "она недостаточно сильна, поэтому путин испытывает это"30 октября 2024, 11:43 • 10749 просмотров

Напомним

В понедельник, 28 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил информацию о привлечении войск Северной Кореи в курской области россии и добавил, что это еще один пробел в документах о безопасности НАТО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика