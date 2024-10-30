Совбез ООН проведет срочное заседание из-за войск КНДР на территории рф

Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по развертыванию войск КНДР на войне против Украины. Об этом на платформе X написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.

"Сегодня в связи с обращением Украины к швейцарскому Председательству Совбеза ООН состоится заседание Совета по развертыванию северокорейских военных - начало ориентировочно после 22:15 по Киеву", - сообщил Кислица.

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