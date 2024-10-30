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Радбез ООН проведе термінове засідання через війська КНДР на території рф

Київ • УНН

 • 18999 перегляди

Радбез ООН проведе засідання щодо розгортання північнокорейських військ. Засідання відбудеться сьогодні після 22:15 за київським часом за зверненням України.

Радбез ООН проведе термінове засідання через війська КНДР на території рф

Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо розгортання військ КНДР на війні проти України. Про це на платформі X написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає УНН.

"Сьогодні у звʼязку із зверненням України до швейцарського Головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових - початок орієнтовно опісля 22:15 за Києвом", - повідомив Кислиця.

Президент розкритикував реакцію партнерів на солдатів з КНДР: "вона недостатньо сильна, тому путін випробовує це"30.10.24, 13:43 • 16264 перегляди

Нагадаємо

У понеділок, 28 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив інформацію про залучення військ Північної Кореї в курській області росії та додав, що це ще одна прогалина в документах про безпеку НАТО.

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