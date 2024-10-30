Радбез ООН проведе термінове засідання через війська КНДР на території рф
Київ • УНН
Радбез ООН проведе засідання щодо розгортання північнокорейських військ. Засідання відбудеться сьогодні після 22:15 за київським часом за зверненням України.
Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо розгортання військ КНДР на війні проти України. Про це на платформі X написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає УНН.
"Сьогодні у звʼязку із зверненням України до швейцарського Головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових - початок орієнтовно опісля 22:15 за Києвом", - повідомив Кислиця.
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