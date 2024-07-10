Соцвыплаты в первом полугодии полностью профинансированы - Минфин

Министерство финансов отчиталось о финансировании социальных выплат в первом полугодии 2024 года "в полном объеме", пишет УНН.

Детали

"Министерство финансов совместно с правительством Украины вовремя и в полном объеме профинансировало соцвыплаты в первом полугодии 2024 года", - заявили в Минфине.

Как указано, из госбюджета на эти расходы было направлено 221,1 млрд грн, в частности:

136,9 млрд грн - на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;

38,5 млрд грн - на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в частности на выплату: более 450 тыс. лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; более 1 млн семей помощи на проживание внутренне перемещенным лицам;

7,7 млрд грн - на поддержку малообеспеченных семей, в частности на выплату: более 170 тыс. получателей помощи малообеспеченным семьям;

24,4 млрд грн - предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам, в том числе на выплату: более 3,2 млн домохозяйств получателей льгот и жилищных субсидий;

11,8 млрд грн - на социальную защиту детей и семьи, в частности на выплату: почти 9 тыс. получателей помощи в связи с беременностью и родами; почти 600 тыс. человек для помощи при рождении ребенка; почти 2 тыс. человек для помощи при усыновлении ребенка; почти 60 тыс. получателей помощи на детей одиноким матерям.

1,8 млрд грн - на социальную защиту лиц с инвалидностью.

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