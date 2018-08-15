Соцстрах объяснил, как рассчитываются больничные и декретные в первый день работы

“Размер пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам, если страховые случаи наступили в первый день работы, рассчитывается исходя из тарифной ставки (должностного оклада) или ее части. Эти виды пособий Фонд осуществляет в течение 10 рабочих дней с момента получения от работодателя заявления-расчета”, — рассказали в Фонде соцстрахования.

Как пояснили в Фонде, размер пособия зависит от базовой величины — средней зарплаты застрахованного.

Для ее расчета необходимо сумму заработной платы работника за расчетный период (12 календарных месяцев) разделить на количество календарных дней в данном периоде, без учета дней, не отработанных по уважительным причинам. К таким причинам относятся: больничный, декрет, отпуск по уходу за ребенком до 3 и 6 лет по медицинскому заключению, отпуск без сохранения заработной платы.

“Однако если страховой случай наступил в первый день работы, или в расчетном периоде заработок по уважительным причинам отсутствует, сумма пособия исчисляется исходя из утвержденного должностного оклада, установленного на день наступления страхового случая”, — пояснили в Фонде соцстрахования.

Сумма декретных или больничных в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления ЕСВ, с которой уплачивались страховые взносы в Фонд.

Соцстрах напомнил, что декретные выплачиваются для компенсации потери заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляют 100% средней заработной платы и не зависит от страхового стажа.

В то же время, размер больничных зависит от продолжительности страхового стажа и составляет:



50% средней зарплаты (если стаж менее 3 лет);



60% (при стаже от 3 до 5 лет);



70% (от 5 до 8 лет);



100% (если стаж — более 8 лет или при наличии льгот).



Напомним, на декретные выплаты в 2018 году могут рассчитывать все без исключения женщины, однако размер этих выплат будет отличаться. Кроме того, все родители имеют право на помощь при рождении ребенка, которая составляет в 2018 году 41 280 грн независимо от количества детей в семье.