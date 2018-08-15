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Соцстрах пояснив, як розраховуються лікарняні та декретні у перший день роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Розмір лікарняних та декретних виплат, якщо ці страхові випадки настали у перший день роботи, розраховується виходячи посадового окладу або його частини. Про це повідомили у Фонді соціального страхування України, передає УНН.

Соцстрах пояснив, як розраховуються лікарняні та декретні у перший день роботи

“Розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності, а також по вагітності та пологах, якщо страхові випадки настали у перший день роботи, розраховується виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини. Ці види допомог Фонд здійснює упродовж 10 робочих днів з моменту отримання від роботодавця заяви-розрахунку”, — розповіли у Фонді соцстрахування.

Як пояснили у Фонді, розмір допомоги залежить від базової величини — середньої зарплати застрахованого.

Для її розрахунку необхідно суму зарплати працівника за розрахунковий період (12 календарних місяців) розділити на кількість календарних днів у даному періоді, без врахування днів, невідпрацьованих з поважних причин. До таких причин відносяться: лікарняний, декрет, відпустка по догляду за дитиною до 3 та 6 років за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

“Однак якщо страховий випадок настав у перший день роботи, або в розрахунковому періоді заробіток з поважних причин відсутній, сума допомоги обчислюється виходячи із затвердженого посадового окладу, встановленого на день настання страхового випадку”, — пояснили у Фонді соцстрахування.

Сума декретних або лікарняних у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду.

Соцстрах нагадав, що декретні виплачуються для компенсації втрати заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та складають 100% середньої заробітної плати і не залежить від страхового стажу.

Водночас, розмір лікарняних залежить від тривалості страхового стажу та складає:

  • 50% середньої зарплати (якщо стаж менше 3 років);
  • 60% (при стажі від 3 до 5 років);
  • 70% (від 5 до 8 років);
  • 100% (якщо стаж — понад 8 років, або за наявності пільг).

Нагадаємо, на декретні виплати у 2018 році можуть розраховувати усі без винятку жінки, проте розмір цих виплат буде різнитись. Крім того, усі батьки мають право на допомогу при народженні дитини, яка становить у 2018 році 41 280 грн не залежно від кількості дітей у сім’ї.

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