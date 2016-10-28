Социальный фото-проект "Любовь к себе" презентуют завтра в Киеве

"Мы так часто критикуем самих себя и свою внешность, так часто не любим то, что мы видим в зеркале, настолько сильно закрываемся от мира, что иногда это переходит все границы. Ведь наш взгляд и отношение к себе формирует социум и общепринятые, созданные толпой, нормы.

Но самое главное то, что нелюбовь и неверие в свою красоту приводит к тому, что в определенный момент наше тело отказывается быть здоровым. Наши мысли, радости, страдания влияют на него. И тогда возникают болезни - излечимые и нет, в частности, речь идет об онкологии. Каждая болезнь - это мысли о плохом, это наплевательское отношение к своему телу. Давайте начнем любить себя, принимать свое тело и свой мир с теми недостатками, которыми каждый из нас обладает. Говорят, что идеала не существует? А мы говорим, что каждый из нас - идеальный.

Мы сфотографировали 6 украинских женщин разного возраста и статуса. В результате мы имеем 12 фото, на которых изображено красоту женского тела. В фотосессиях были использованы цветы, растения, ткани, кружева, которыми автор подчеркнул изящество частей тела и кожи. Каждое фото - это невероятная история ", - отмечают организаторы.

Мероприятие будет проходить завтра с 13.00 до 16.00 в онкологическом центре Клиники Спиженко. Вход по приглашениям.

Напомним, как сообщал УНН, врачи Клиники Спиженко призвали к ранней диагностике образований на коже .