Соціальний фото-проект “Любов до себе” презентують завтра у Києві

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Завтра, 29 жовтня, у медичному центрі “Клініка Спіженко” відбудеться презентація соціального фото- проекту “Любов до себе”, метою якого є навчити жінок любити свою зовнішність і слідкувати за здоров’ям для того, щоб уберегти себе від хвороб, зокрема онкології, передає УНН з посиланням на сторінку організаторів у Facebook.