Соціальний фото-проект “Любов до себе” презентують завтра у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Завтра, 29 жовтня, у медичному центрі “Клініка Спіженко” відбудеться презентація соціального фото- проекту “Любов до себе”, метою якого є навчити жінок любити свою зовнішність і слідкувати за здоров’ям для того, щоб уберегти себе від хвороб, зокрема онкології, передає УНН з посиланням на сторінку організаторів у Facebook.
“Ми так часто критикуємо самих себе і свою зовнішність, так часто не любимо те, що бачимо у дзеркалі, настільки сильно закриваємося від світу, що іноді це переходить усі межі. Адже наш погляд та ставлення до себе формує соціум та загальноприйняті, створені натовпом, норми.
Але найголовніше те, що нелюбов і невіра в свою красу призводить до того, що в певний момент наше тіло відмовляється бути здоровим. Наші думки, радощі, страждання впливають на нього. І тоді виникають хвороби — виліковні та ні, зокрема, мова йде про онкологію. Кожна хвороба — це думки про погане, це байдуже ставлення до свого тіла. Давайте почнемо любити себе, сприймати своє тіло і свій світ з тими недоліками, якими кожен з нас володіє. Кажуть, що ідеалу не існує? А ми кажемо, що кожен з нас — ідеальний.
Ми сфотографували 6 українських жінок різного віку та статусу. В результаті ми маємо 12 фото, на яких зображено красу жіночого тіла. В фотосесіях були використані квіти, рослини, тканини, мережива, якими автор підкреслив витонченість частин тіла та шкіри. Кожне фото — це неймовірна історія”, — зазначають організатори.
Захід проходитиме завтра з 13.00 по 16.00 в онкологічному центрі Клініки Спіженко. Вхід за запрошеннями.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, лікарі Клініки Спіженко закликали до ранньої діагностики утворень на шкірі.