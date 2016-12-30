Социальная стипендия студентов с 1 января составит до 2 тыс. грн - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Социальная стипендия студентам высших учебных заведений со следующего года будет составлять от 1 тыс. до 2 тыс. гривен. Об этом во время селекторного совещания заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"Размеры социальных стипендий - от 1 тыс. грн до 2 тыс. грн, которые будут получать студенты-сироты и студенты, лишенные родительской опеки", - сказал А.Рева.
При этом для получения стипендий студентам необходимо обратиться с соответствующими заявлениями в учреждения, где они учатся.
"Если до 1 марта они не обратятся с заявлением, а обратятся после 1 марта, то стипендии будут назначаться с месяца обращения, а если до 1 марта, то с 1 января", - подчеркнул министр.
Вместе с тем те, кто учится в учреждениях 1-2 уровней аккредитации, будут минимально получать 750 грн в месяц.
Напомним, КМУ на своем заседании 28 декабря утвердил размер минимальной академической стипендии на уровне 1100 грн, а размер повышенной стипендии - 1600 грн.