Соціальна стипендія студентів з 1 січня становитиме до двох тис. грн — А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Соціальна стипендія студентам вищих навчальних закладів з наступного року складатиме від однієї тис. до двох тис. гривень. Про це під час селекторної наради заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
“Розміри соціальних стипендій — від 1 тис. грн до 2 тис. грн, які будуть отримувати студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського піклування”, — сказав А.Рева.
При цьому для отримання стипендій студентам необхідно звернутися з відповідними заявами у заклади, де вони навчаються.
“Якщо до 1 березня вони не звернуться із заявою, а звернуться після 1 березня, то стипендії призначатимуться з місяця звернення, а якщо до 1 березня, то з 1 січня”, — підкреслив міністр.
Разом з тим ті, хто навчається у закладах 1-2 рівнів акредитації, мінімально отримуватимуть 750 грн на місяць.
Нагадаємо, КМУ на своєму засіданні 28 грудня затвердив розмір мінімальної академічної стипендії на рівні 1100 грн, а розмір підвищеної стипендії — 1600 грн.