Сотни оккупированных населенных пунктов Украины остались без света: россияне не могут справиться с последствиями непогоды

Из-за дефицита кадров россияне на оккупированных территориях Украины не могут справиться с последствиями непогоды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В ведомстве говорят, что после оккупации региона на ВОТ фиксируется дефицит работников во всех сферах, ведь большинство населения покинуло регион, или отказалась сотрудничать с врагом.

После непогоды, которая бушевала в регионе, на ВОТ сотни населенных пунктов остались без электроэнергии, но помощи дождались не все. Из-за недоукомплектования ГСЧС и отсутствия энергетиков жизнедеятельность региона не восстановлена до сих пор - резюмировали в Нацсопротивлении.

Напомним

На днях на территории Украины бушевала непогода, которую принес южный циклон. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, непогода в Украине привела к 10 погибшим и 23 пострадавшим, в том числе двум детям. Спасательные работы продолжаются, дороги расчищают, а пострадавшие регионы реагируют на перебои в электроснабжении.

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