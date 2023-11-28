Сотни оккупированных населенных пунктов Украины остались без света: россияне не могут справиться с последствиями непогоды
Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины сотни населенных пунктов остались без света, поскольку россияне не могут справиться с последствиями непогоды из-за дефицита кадров.
Из-за дефицита кадров россияне на оккупированных территориях Украины не могут справиться с последствиями непогоды. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В ведомстве говорят, что после оккупации региона на ВОТ фиксируется дефицит работников во всех сферах, ведь большинство населения покинуло регион, или отказалась сотрудничать с врагом.
После непогоды, которая бушевала в регионе, на ВОТ сотни населенных пунктов остались без электроэнергии, но помощи дождались не все. Из-за недоукомплектования ГСЧС и отсутствия энергетиков жизнедеятельность региона не восстановлена до сих пор
Напомним
На днях на территории Украины бушевала непогода, которую принес южный циклон. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, непогода в Украине привела к 10 погибшим и 23 пострадавшим, в том числе двум детям. Спасательные работы продолжаются, дороги расчищают, а пострадавшие регионы реагируют на перебои в электроснабжении.
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Сотни оккупированных населенных пунктов Украины остались без света: россияне не могут справиться с последствиями непогоды
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