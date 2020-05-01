Сотни авиарейсов и тысячи граждан: в какие страны собираются украинцы на работу

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 494 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 35964 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 113962 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 122385 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 192830 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 193931 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 403704 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228770 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 511081 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350107 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

5 апреля, 19:07 • 15731 просмотра

Более 150 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

5 апреля, 19:24 • 11375 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 7498 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 17723 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 38144 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 153455 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 141540 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 229375 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 403704 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 511081 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 35964 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 45923 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 44840 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 51902 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 82067 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Сотни авиарейсов и тысячи граждан: в какие страны собираются украинцы на работу

Киев • УНН

 • 31703 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Тысячи украинцев собираются поехать на работу в Австрию, Израиль и Финляндию. Для этого нужно будет осуществить сотни авиарейсов. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

Сотни авиарейсов и тысячи граждан: в какие страны собираются украинцы на работу

"Вчера Премьер-министр встретился утром с послом Израиля, провел разговор с израильскими представителями, сколько людей ожидается, условия. Вечером был разговор с австрийским представителем. В понедельник будет разговор с финскими представителями. Мы говорим о большой части наших людей, там идет речь о тысячах людей для трудоустройства. Мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевести такое количество людей", - сказал Пристайко.

По его словам, с этими странами уже проведены беседы, на очереди следующие страны, которые ожидают для трудоустройства украинцев - это Польша, Германия, Чехия.

Напомним, украинцы, планировавшие выехать на работу за границу, будут обеспечены тестированием на коронавирус в той стране, куда они собираются, и в Украине, по возвращению назад.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,334.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99