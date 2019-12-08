Седьмая подряд победа: "Лацио" нанесло "Ювентусу" первое поражение в Серии А

Туринцы создали несколько моментов у ворот римлян в первой части игры, а на 25 минуте добились своего. Прострел Бентакура к дальней стойки ворот обернулся замыканием Роналду. После этого “орлы” стали чаще угрожать воротам гостей и установили паритет на табло, забив “мяч в раздевалку”. Луис Фелипе был точен при попытке головой с подачи Луиса Альберто.

На 69 минуте изъятия Куардадо легче дело команде Симоне Индзаги, но к этому голевой момент упустил Дибала. Через 5 минут Милинкович-Савич стал автором победного взятия ворот. Еще через 5 минут кипер Щесный сбил Корреа в собственной штрафной, но голкипер сумел реабилитироваться и отразил 11-метровый от Иммобиле. Однако последнее слово в матче было именно за “Лацио” — голом отметился Кайседо (3:1).

“Ювентус” потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А и не сумел воспользоваться осечкой “Интера” в игре с “Ромой” (0:0), оставшись на втором месте турнирной таблицы чемпионата Италии.

Добавим, “Лацио” имеет серию из 7 выигрышей подряд — 3 место с 33 очками.