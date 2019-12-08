Сьома поспіль перемога: "Лаціо" завдало "Ювентусу" першої поразки в Серії А

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У 15-му турі чемпіонату Італії відбувся центральний матч тижня – "Лаціо" в Римі приймав "Ювентус", передає кореспондент УНН.

Туринці створили кілька моментів біля воріт римлян у першій частині гри, а на 25 хвилині домоглися свого. Простріл Бентакура до дальньої стійки воріт обернувся замиканням Роналду. Після цього “орли” почали частіше погрожувати воротам гостей і встановили паритет на табло, забивши “м’яч у роздягальню”. Луїс Феліпе був точним при спробі головою з подачі Луїса Альберто.

На 69 хвилині вилучення Куардадо полегшало справу команді Сімоне Індзагі, але до цього гольовий момент втратив Дібала. Через 5 хвилин Мілінкович-Савич став автором переможного взяття воріт. Ще через 5 хвилин кіпер Щесний збив Корреа у власній штрафній, але голкіпер зумів реабілітуватися та відбив 11-метровий від Іммобіле. Проте останнє слово в матчі було саме за “Лаціо” — голом відзначився Кайседо (3:1).

“Ювентус” зазнав першої поразки в поточному сезоні Серії А і не зумів скористатися осічкою “Інтера” у грі з “Ромою” (0:0), залишившись на другому місці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Додамо, “Лаціо” має серію із 7 виграшів поспіль — 3 місце з 33 очками.

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