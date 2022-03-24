Сольского назначили министром аграрной политики Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Николая Сольского назначили новым министром аграрной политики Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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“Николая Сольского назначено министром аграрной политики и продовольствия Украины. За это решение проголосовало более 300 народных депутатов”, - сообщила Палийчук.
Пресс-секретарь в комментарии УНН уточнила, что решение было принято 294-ю голосами “за”.
Напомним
23 марта министр аграрной политики Роман Лещенко подал заявление о собственной отставке. О причинах такого решения министр не сообщил.