Сольского назначили министром аграрной политики Украины

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“Николая Сольского назначено министром аграрной политики и продовольствия Украины. За это решение проголосовало более 300 народных депутатов”, - сообщила Палийчук.

Пресс-секретарь в комментарии УНН уточнила, что решение было принято 294-ю голосами “за”.

Напомним

23 марта министр аграрной политики Роман Лещенко подал заявление о собственной отставке. О причинах такого решения министр не сообщил.