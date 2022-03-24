Сольського призначили міністром аграрної політики України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Миколу Сольського призначили новим міністром аграрної політики України. Про це повідомила речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Миколу Сольського призначено міністром аграрної політики та продовольства України. За це рішення проголосувало понад 300 народних депутатів”, - повідомила Палійчук.
Речниця в коментарі УНН уточнила, що рішення було прийняте 294-ма голосами “за”.
Нагадаємо
23 березня міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про власну відставку. Про причини такого рішення міністр не повідомив.