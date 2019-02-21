Солдата отправили на гауптвахту за более чем 3 года дезертирства
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Солдат военной службы по контракту получил 6 месяцев гауптвахты за уклонение от службы в течение более трех лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Солдат-контрактник, который уклонялся от службы более 3 лет следующие 6 месяцев проведет на гауптвахте по приговору суда", - говорится в сообщении.
По данным следствия, указанный военнослужащий, действуя с прямым умыслом, направленным на уклонение от военной службы без намерения ее прохождения в будущем, еще в ноябре 2015 года самовольно оставил воинскую часть А1815.
"В дальнейшем он уклонялся от службы, скрывался от правоохранительных органов и скрывал свою принадлежность к Вооруженным Силам Украины. В январе 2019 году в результате совместных розыскных действий органов полиции и Военной службы правопорядка дезертира был задержан и доставлен в орган досудебного расследования", - сообщили в военной прокуратуре.
19 февраля Черниговский районный суд Черниговской области признал военнослужащего виновным.
"За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 408 УК Украины ("Дезертирство" - ред.), дезертир приговорен к 6 месяцам ареста с содержанием на гауптвахте", - отметили в ведомстве.
Напомним, в Кропивницком за уклонение от военной службы осудили контрактника, который находится в военном звании старший солдат.