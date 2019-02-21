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Солдата відправили на гауптвахту за понад 3 роки дезертирства

Солдата відправили на гауптвахту за понад 3 роки дезертирства

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Солдат військової служби за контрактом отримав 6 місяців гауптвахти за ухиляння від служби протягом понад трьох років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

"Солдат-контрактник, який ухилявся від служби понад 3 роки наступні 6 місяців проведе на гауптвахті за вироком суду", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, що вказаний військовослужбовець, діючи з прямим умислом, направленим на ухилення від військової служби без наміру її проходження у майбутньому, ще в листопаді 2015 року самовільно залишив військову частину А1815.

"В подальшому він ухилявся від служби, переховувався від правоохоронних органів та приховував свою приналежність до Збройних Сил України. У січні 2019 року в результаті спільних розшукових дій органів поліції та Військової служби правопорядку дезертира було затримано та доставлено до органу досудового розслідування", - повідомили у військовій прокуратурі.

19 лютого Чернігівський районний суд Чернігівської області визнав військовослужбовця винним.

"За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України ("Дезертирство" - ред.), дезертира засуджено до 6 місяців арешту з утриманням на гауптвахті", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Кропивницькому за ухилення від військової служби засудили контрактника, який перебуває у військовому званні старший солдат.

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