Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 320 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 200 транспортных средств, а на выезд 120 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром для пересечения линии разграничения в контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/70, "Марьинка" - 200/120, "Новотроицкое" - 10/80, "Гнутово" - 120/40.
В общем вчера через КПВВ проследовало более 17,4 тыс. человек и почти 3,2 тыс. транспортных средств:
"Майорское" - 3840 человек и 640 транспортных средств;
"Марьинка" - 5160 человек и 1080 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3400 человек и 910 транспортных средств;
"Гнутово" - 2105 человек и 500 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 2935 человек.