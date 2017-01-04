Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” утворилися черги з 320 автівок

Сьогодні зранку для перетину лінії розмежування в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/70, “Мар’їнка” — 200/120, “Новотроїцьке” — 10/80, “Гнутове” — 120/40.

Загалом учора через КПВВ прослідувало понад 17,4 тисяч осіб та майже 3,2 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 3840 осіб та 640 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5160 осіб та 1080 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3400 осіб та 910 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2105 осіб та 500 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 2935 осіб.