С оккупированного Ирпеня полицейским Киевской области удалось спасти еще почти две тысячи мирных жителей

КИЕВ. 8 марта. УНН. С 10 утра в районе Романовского моста правоохранители совместно с органами местного самоуправления и военными провели очередной этап эвакуации местных жителей. Среди спасенных лиц - дети, пожилые люди, а также 14 тяжелобольных, которые не могли передвигаться самостоятельно, передает УНН со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram.