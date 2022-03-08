Із окупованого Ірпеня поліцейським Київщини вдалося врятувати ще майже дві тисячі мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. З 10 ранку в районі Романівського мосту правоохоронці разом з органами місцевого самоврядування та військовими провели черговий етап евакуації місцевих жителів. Серед врятованих осіб - діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих, які не могли пересуватись самостійно, передає УНН з посиланням на повідомлення відомства в Telegram.
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Евакуація проходила спершу пішими маршрутами, а потім людей доставляли до безпечних місць автобусами.
"Кожну врятовану пані правоохоронці зустріли квітами", - йдеться в повідомленні.