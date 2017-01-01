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Сегодня из Дубаи в Киев вылетело около 100 украинцев - МИД

Сегодня из Дубаи в Киев вылетело около 100 украинцев - МИД

Киев • УНН

 • 13439 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня в 9:00 утра из Дубаи в Киев вылетели самолетом около 100 граждан Украины. Об этом сказал в эфире "112 Украина" начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНН.

“Сегодня в 9:00 утра вылетел рейс Дубаи-Киев. Примерно 100 наших граждан на борту самолета. Следовательно остается еще немало так называемых транзитников, которые ждут следующие назначения рейсов в Дубаи и Шарджу”, — сказал он.

В то же время, по словам В.Кирилича, количество пассажиров, которые ожидают свои рейсы “измеряется сотнями”, но оно может быть разным.

“Компания заверяет, что график отправления самолетов, приема самолетов налаживается. Это важный знак, который, скажем, может давать основания понимания того, что все-таки быстро могут быть отправлены граждане Украины на Родину”, — добавил начальник консульской службы МИД.

Как сообщал ранее УНН, из-за сложных погодных условий аэропорт "Шарджа" в ОАЭ прекратил работу.

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