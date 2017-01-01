Сьогодні з Дубаї до Києва вилетіло близько 100 українців - МЗС

“Сьогодні о 9 годині ранку вилетів рейс Дубаї-Київ. Приблизно 100 наших громадян на борту літака. Отже залишається ще чимало так званих транзитників, як очікують на наступні призначення рейсів у Дубаї і Шарджі”, — сказав він.

Водночас, за словами В.Кирилича, кількість пасажирів, які очікують на свої рейси “вимірюється сотнями”, але вона може бути різною.

“Компанія запевняє, що графік відправлення літаків, прийому літаків налагоджується. Це важливий знак, який, скажімо, може давати підстави розуміння того, що все-таки швидко може бути відправлено громадян України на Батьківщину”, — додав начальник консульської служби МЗС.

Як повідомляв раніше УНН, через складні погодні умови аеропорт “Шарджа” в ОАЕ припинив роботу.