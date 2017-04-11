Сегодня вечером в Киеве изменят работу автобусов маршрута № 20
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Из-за проведения ремонтно-путевых работ на железнодорожном переезде на просп. Науки с 21:00 11 апреля по 8:00 12 апреля вносятся изменения в работу автобусов маршрута № 20 "ст. м."Площадь Льва Толстого"- жилой массив Корчеватое". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
На указанный период организуется работа автобусов маршрута № 20 на участках:
ст. м. "Площадь Льва Толстого" - поселок Пирогово (до конечной остановки автобусов маршрута № 27)
жилой массив Корчеватое-станция метро "Выдубичи" на трассе: ул. Новопироговская - Столичное шоссе - Надднепрянское шоссе -Набережно-Печерская дорога - Столичное шоссе - ул. Новопироговская.
Как сообщал УНН 11 апреля, остановку автобусов маршрута №69 в столице перенесут.