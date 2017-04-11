Сегодня вечером в Киеве изменят работу автобусов маршрута № 20

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Из-за проведения ремонтно-путевых работ на железнодорожном переезде на просп. Науки с 21:00 11 апреля по 8:00 12 апреля вносятся изменения в работу автобусов маршрута № 20 "ст. м."Площадь Льва Толстого"- жилой массив Корчеватое". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.