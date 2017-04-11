Сьогодні ввечері у Києві змінять роботу автобусів маршруту № 20
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Через проведення ремонтно-колійних робіт на залізничному переїзді на просп. Науки з 21:00 11 квітня до 8:00 12 квітня вносяться зміни в роботу автобусів маршруту № 20 "ст. м. "Площа Льва Толстого" – житловий масив Корчувате". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
На вказаний період організовується робота автобусів маршруту № 20 на ділянках:
ст. м. "Площа Льва Толстого" – селище Пирогів (до кінцевої зупинки автобусів маршруту № 27);
житловий масив Корчувате –станція метро "Видубичі" на трасі: вул. Новопирогівська – Столичне шосе – Наддніпрянське шосе –Набережно-Печерська дорога – Столичне шосе – вул. Новопирогівська.
Як повідомляв УНН 11 квітня, зупинку автобусів маршруту №69 у столиці перенесуть.
У Києві три трамвайні маршрути тимчасово закриють на ремонт.