Сьогодні ввечері у Києві змінять роботу автобусів маршруту № 20

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Через проведення ремонтно-колійних робіт на залізничному переїзді на просп. Науки з 21:00 11 квітня до 8:00 12 квітня вносяться зміни в роботу автобусів маршруту № 20 "ст. м. "Площа Льва Толстого" – житловий масив Корчувате". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.