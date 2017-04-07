Сегодня утром на пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 530 автомобилей

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 71841 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109749 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167789 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123224 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120773 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114695 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105719 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158588 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня утром на пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 530 автомобилей

Сегодня утром на пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 530 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 8238 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня утром на четырех пунктах пропуска в зоне АТО стояло в очередях 530 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/100; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 50/30", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки, 6 апреля, в КПВВ было оформлено 28 700 человек и 4,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 5800 человек и 800 транспортных средств; "Марьинка" - 7620 человек и 1400 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6665 человек и 1350 транспортных средств; "Гнутово" - 3295 человек и 780 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5360 человек.

Напомним, 5 апреля пункты пропуска в зоне АТО пересекло 29,1 тыс. человек и 4,2 тыс. автомобилей.

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