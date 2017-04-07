Сегодня утром на пунктах пропуска в зоне АТО образовались очереди из 530 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/100; "Марьинка" - 150/100; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 50/30", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки, 6 апреля, в КПВВ было оформлено 28 700 человек и 4,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 5800 человек и 800 транспортных средств; "Марьинка" - 7620 человек и 1400 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6665 человек и 1350 транспортных средств; "Гнутово" - 3295 человек и 780 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5360 человек.

Напомним, 5 апреля пункты пропуска в зоне АТО пересекло 29,1 тыс. человек и 4,2 тыс. автомобилей.