Сьогодні вранці на пунктах пропуску в зоні АТО утворилися черги із 530 автівок

“Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" — 30/100; "Мар’їнка" —150/100; "Новотроїцьке" — 30/40; "Гнутове" — 50/30”, — сказано у повідомленні.

Загалом минулої доби, 6 квітня, в КПВВ було оформлено 28,7 тисяч осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 5800 осіб та 800 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 7620 осіб та 1400 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6665 осіб та 1350 транспортних засобів; “Гнутове” — 3295 осіб та 780 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 5360 осіб.

Нагадаємо, 5 квітня пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 29,1 тис. осіб і 4,2 тис. автомобілів.