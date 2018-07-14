Сегодня определятся обладатели бронзовых медалей ЧМ-2018

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45044 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104280 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126095 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133507 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169852 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153618 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141302 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181792 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

9 марта, 18:15 • 20071 просмотра
В Харьковской области за сутки под лед провалились трое человек: один не выжил

В Харьковской области за сутки под лед провалились трое человек: один не выжил

9 марта, 18:15 • 15799 просмотра
Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"

Ситуация на Курщине сложная, проезд на Суджанскую территорию контролируется вражескими FPV-дронами - 47 ОМБр "Магура"

9 марта, 18:37 • 16261 просмотра
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 18957 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 22679 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 147194 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 181792 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189561 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 200046 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 257043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 169852 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107961 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112188 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 114071 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113317 просмотра
Актуальное
Сегодня определятся обладатели бронзовых медалей ЧМ-2018

Сегодня определятся обладатели бронзовых медалей ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 8690 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Санкт-Петербурге пройдет встреча 21-го в истории чемпионата мира по футболу в котором сборные Бельгии и Англии поведут борьбу за бронзовые комплекты наград, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В каком-то смысле предстоящий матч для игроков обеих команд — самый сложный с точки зрения подготовки. Оступившись буквально в шаге от главной футбольной вершины, Англия и Бельгия теперь должны взять себя в руки и найти силы, чтобы побороться за третье место. Для первых оно станет самым значительным достижением на памяти двух поколений болельщиков, для других — вообще наибольшим успехом в их истории.

Звездная Бельгия считалась едва ли не главным претендентом на титул. Учитывая, что некоторым ключевым игрокам команды уже за 30, бельгийцы, вероятно, больше других будут жалеть о потерянном шансе выиграть Кубок. Но сегодня у них будет еще один шанс на большой успех: завоевав “бронзу”, эта команда превзойдет легендарное достижение сборной, ставшей четвертой на ЧМ-1986 Мексике.

А вот Англия привезла на этот турнир самый молодой состав за все время своего участия в чемпионатах мира. У этих ребят нынешний шанс точно не последний, но потерять его было все же очень обидно. Однако и для “трех львов” третье место станет самым значительным успехом со времен триумфального для них ЧМ-1966. Кроме того, это позволит англичанам повторить достижение женской сборной страны, которая завоевала “бронзу” на чемпионате мира по футболу 2015 среди женщин в Канаде.

Стоит отметить, что матч за третье место с участием Бельгии и Франции в 1986 году стал одним из самых результативных в истории: в дополнительное время победу одержали французы (4:2). Лишь однажды в утешительном финале было забито больше голов. Произошло это 60 лет, и в том матче успех также праздновала сборная Франции. В 1958 году она обыграла ФРГ со счетом 6:3.

Добавим, что матч за третье место, который стартует в 17:00, будет обслуживать арбитр из Ирана Алиреза Фаган.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы