Сегодня определятся обладатели бронзовых медалей ЧМ-2018

В каком-то смысле предстоящий матч для игроков обеих команд — самый сложный с точки зрения подготовки. Оступившись буквально в шаге от главной футбольной вершины, Англия и Бельгия теперь должны взять себя в руки и найти силы, чтобы побороться за третье место. Для первых оно станет самым значительным достижением на памяти двух поколений болельщиков, для других — вообще наибольшим успехом в их истории.

Звездная Бельгия считалась едва ли не главным претендентом на титул. Учитывая, что некоторым ключевым игрокам команды уже за 30, бельгийцы, вероятно, больше других будут жалеть о потерянном шансе выиграть Кубок. Но сегодня у них будет еще один шанс на большой успех: завоевав “бронзу”, эта команда превзойдет легендарное достижение сборной, ставшей четвертой на ЧМ-1986 Мексике.

А вот Англия привезла на этот турнир самый молодой состав за все время своего участия в чемпионатах мира. У этих ребят нынешний шанс точно не последний, но потерять его было все же очень обидно. Однако и для “трех львов” третье место станет самым значительным успехом со времен триумфального для них ЧМ-1966. Кроме того, это позволит англичанам повторить достижение женской сборной страны, которая завоевала “бронзу” на чемпионате мира по футболу 2015 среди женщин в Канаде.

Стоит отметить, что матч за третье место с участием Бельгии и Франции в 1986 году стал одним из самых результативных в истории: в дополнительное время победу одержали французы (4:2). Лишь однажды в утешительном финале было забито больше голов. Произошло это 60 лет, и в том матче успех также праздновала сборная Франции. В 1958 году она обыграла ФРГ со счетом 6:3.

Добавим, что матч за третье место, который стартует в 17:00, будет обслуживать арбитр из Ирана Алиреза Фаган.