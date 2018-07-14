Сьогодні визначаться володарі бронзових медалей ЧС-2018

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КИЇВ. 14 липня. УНН. В Санкт-Петербурзі пройде зустріч 21-го в історії чемпіонату світу з футболу в якому збірні Бельгії та Англії поведуть боротьбу за бронзові комплекти нагород, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

В якомусь сенсі майбутній матч для гравців обох команд — найскладніший з точки зору підготовки. Оступившись буквально за крок від головної футбольної вершини, Англія і Бельгія мають тепер повинні взяти себе в руки і знайти сили, щоб поборотися за третє місце. Для перших воно стане найзначнішим досягненням на пам’яті двох поколінь уболівальників, для других — взагалі найбільшим успіхом в їх історії.

Зоряна Бельгія вважалася чи не головним претендентом на титул. З огляду на, що деяким ключовим гравцям команди вже за 30, бельгійці, ймовірно, більше за інших будуть шкодувати про втрачений шанс виграти Кубок. Але сьогодні у них буде ще один шанс на великий успіх: завоювавши “бронзу”, ця команда перевершить легендарне досягнення збірної, що стала четвертою на ЧС-1986 Мексиці.

А ось Англія привезла на цей турнір наймолодший склад за весь час своєї участі в чемпіонатах світу. У цих хлопців нинішній шанс точно не останній, але втратити його було все ж дуже прикро. Однак і для “трьох левів” третє місце стане найзначнішим успіхом з часів тріумфального для них ЧС-1966. Крім того, це дозволить англійцям повторити досягнення жіночої збірної країни, яка завоювала “бронзу” на чемпіонаті світу з футболу 2015 серед жінок в Канаді.

Варто відзначити, що матч за третє місце за участю Бельгії і Франції в 1986 році став одним з найрезультативніших в історії: в додатковий час перемогу здобули французи (4:2). Лише одного разу в втішному фіналі було забито більше голів. Сталося це 60 років, і в тому матчі успіх також святкувала збірна Франції. У 1958 році вона обіграла ФРН з рахунком 6:3.

Додамо, що матч за третє місце, який стартуватиме о 17:00, обслуговуватиме арбітр з Ірану Аліреза Фагані.

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