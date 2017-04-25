Сегодня в зоне АТО погиб один украинский военный - штаб

"Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-центре отметили, что подразделения российско-оккупационных войск продолжают осуществлять провокационные обстрелы украинских позиций.

"С начала суток враг 23 раза открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины", - сообщили в штабе АТО.

При этом наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении.

"Да, из минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам в районе Водяного. Из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкино и Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитниках Гнутово. По позициям в районе Талаковки противник применил стрелковое оружие. Вблизи Новотроицкого проявлял активность вражеский снайпер", - уточнили в штабе АТО.

Кроме того, на донецком направлении, противник обстрелял украинские позиции из 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов в районе Авдеевки, по защитникам шахты "Бутовка".

"С пулеметов больших калибров вел огонь по опорным пунктам вблизи Каменки и Новгородского. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы", - отметили в штабе АТО.

Кроме того враг обстрелял позиции ВСУ на Луганском направлении с автоматических гранатометов вблизи Желтого, а из стрелкового оружия - в районе Валуйского.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 24 апреля, на донецком направлении боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО.