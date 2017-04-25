Сьогодні в зоні АТО загинув один український військовий – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на 18:00 25 квітня в зоні проведення АТО загинув один військовослужбовець. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще один отримав поранення”, — йдеться у повідомленні.
При цьому у прес-центрі зазначили, що підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати провокаційні обстріли українських позицій.
"З початку доби ворог 23 рази відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України“, - повідомили у штабі АТО.
При цьому найбільша кількість обстрілів зафіксована на Приморському напрямку.
“Так, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог бив по морських піхотинцях в районі Водяного. З гранатометів різних систем вів вогонь по оборонцях Широкиного та Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів — по захисниках Гнутового. По позиціях у районі Талаківки противник застосував стрілецьку зброю. Поблизу Новотроїцького проявляв активність ворожий снайпер”, - уточнили в штабі АТО.
Крім того на Донецькому напрямку, противник обстріляв українські позиції з 82-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів в районі Авдіївки, по оборонцях шахти “Бутівка”.
"З кулеметів великих калібрів вів вогонь по опорних пунктах поблизу Кам’янки та Новгородського. В районі Авдіївки діяли ворожі снайпери",- зазначили в штабі АТО.
Крім того ворог обстріляв позиції ЗСУ на Луганському напрямку з автоматичних гранатометів поблизу Жовтого, а зі стрілецької зброї — в районі Валуйського.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 24 квітня, на донецькому напрямку бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил АТО.