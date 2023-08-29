Сегодня в Украине отмечают День Усекновения головы Иоанна Крестителя: почему именно 30 августа, что запрещено делать в этот день

С чем связано изменение даты

Смена даты связана с решением Православной церкви Украины о переходе с 1 сентября этого года на новоюлианский календарь. По нему чествование памяти Иоанна Крестителя приходится на 29 августа.

Однако по юлианскому календарю в этот же день отмечается Перенесение Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь. Поэтому Священный Синод ПЦУ принял решение именно в этом году установить День Усекновения головы Иоанна Крестителя 30-го августа. Об этом ранее сообщил заместитель главы Управления в Управлении внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

“В связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь чествования Усекновение главы Иоанна Крестителя будет в этом году совершено 30 августа, в среду”, — отметил представитель ПЦУ.

Добавил, что Усекновение — это постовый день, поэтому “логично совершить его в постовый день, ближайший к новоюлианской дате (29 августа). Непосредственно 29 августа по старому стилю будет совершено чествование Нерукотворного Образа, поэтому объединить два празднования невозможно”.

Уже со следующего года усекновение будет приходиться на 29 августа.

Жизнь Иоанна Предтечи, крещение Иисуса, Усекновение

Иоанн Креститель родился в семье священника Захария и его супруги Елизаветы, которые вели благочестивую жизнь. Оба были уже пожилые, детей у них не было.

Однажды, когда Захария совершал кадение в храме, к нему спустился архангел Гавриил и предсказал человеку, что у него родится сын которого назовут Иоанном. Будет этот сын великим пред Богом и принесет великую радость народу израильскому.

Захарий не поверил архангелу, и Гавриил лишил мужчину языка. Заговорил он только после того, как его новорожденного сына нарекли Иоанном.

Считается, что Иоанн Предтеча родился за полгода до появления Иисуса на свет. Елизавете пришлось бежать с маленьким Иоанном в пустыню, ведь после рождения Сына Божьего иудейский царь Ирод приказал убить всех младенцев.

Иоанн жил до 30 лет в пустыне. После этого пошел проповедовать, рассказывая людям о скором приходе Мессии. Крестил людей в Иордане, и впоследствии окрестил самого Иисуса Христа, на которого во время таинства сошел Святой дух в виде голубя.

Иоанн Предтеча разоблачил царя Ирода Антипу о том, что он живет с женой своего брата. За это его бросили в тюрьму, где содержали 10 месяцев.

Во время пира в честь дня рождения царя его любовница внушила свою дочь, чтобы и потребовала, чтобы ей принесли голову Иоанна Предтечи. Антипа перед тем поклялся, что исполнит любую прихоть девушки, и отправил в тюрьму воина, отрубившего голову Иоанну Предтечи. Тело Иоанна спрятали в ту же ночь. Голову потеряли, но трижды находили.

Традиции, что категорически запрещено делать

В этот день нужно обязательно сходить в церковь на службу, помолиться за здоровье детей и избавление от головной боли.

Верующие молятся Иоанну Крестителю за детей, а также об избавлении от головной боли. На усекновение нужно соблюдать суровый пост — нельзя употреблять мясо, яйца, сыр, молоко и молочные продукты, а также рыбу и море продукты.

Категорически запрещено:

— пользоваться ножами и другими острыми предметами;

— резать круглые продукты: капусту, арбузы, яблоки и так далее;

— ставить на стол и подавать еду в круглых предметах;

— работать по хозяйству;

— устраивать любые развлечения;

— женщинам нельзя заниматься рукоделием и расчесывать волосы.

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