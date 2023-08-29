Сегодня в Украине отмечают День Усекновения головы Иоанна Крестителя: почему именно 30 августа, что запрещено делать в этот день

ukru
15:57 • 42063 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 93855 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 100472 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 83430 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 81241 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107669 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130269 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 165328 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 196767 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137149 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 32413 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 25996 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 105508 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 100418 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 88622 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 165330 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 196769 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 139550 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 146226 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182869 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 24174 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 88622 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118777 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154605 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161570 просмотра
Актуальное
Сегодня в Украине отмечают День Усекновения головы Иоанна Крестителя: почему именно 30 августа, что запрещено делать в этот день

Сегодня в Украине отмечают День Усекновения головы Иоанна Крестителя: почему именно 30 августа, что запрещено делать в этот день

Киев • УНН

 • 3425137 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня, 30 августа, в Украине православные христиане по новоюлианскому календарю отмечают День Усекновения головы Иоанна Крестителя. До этого времени память Иоанна Предтечи чествовали 11 сентября, пишет УНН.

С чем связано изменение даты

Смена даты связана с решением Православной церкви Украины о переходе с 1 сентября этого года на новоюлианский календарь. По нему чествование памяти Иоанна Крестителя приходится на 29 августа.

Однако по юлианскому календарю в этот же день отмечается Перенесение Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь. Поэтому Священный Синод ПЦУ принял решение именно в этом году установить День Усекновения головы Иоанна Крестителя 30-го августа. Об этом ранее сообщил заместитель главы Управления в Управлении внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

“В связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь чествования Усекновение главы Иоанна Крестителя будет в этом году совершено 30 августа, в среду”, — отметил представитель ПЦУ.

Добавил, что Усекновение — это постовый день, поэтому “логично совершить его в постовый день, ближайший к новоюлианской дате (29 августа). Непосредственно 29 августа по старому стилю будет совершено чествование Нерукотворного Образа, поэтому объединить два празднования невозможно”.

Уже со следующего года усекновение будет приходиться на 29 августа.

Жизнь Иоанна Предтечи, крещение Иисуса, Усекновение

Иоанн Креститель родился в семье священника Захария и его супруги Елизаветы, которые вели благочестивую жизнь. Оба были уже пожилые, детей у них не было.

Однажды, когда Захария совершал кадение в храме, к нему спустился архангел Гавриил и предсказал человеку, что у него родится сын которого назовут Иоанном. Будет этот сын великим пред Богом и принесет великую радость народу израильскому.

Захарий не поверил архангелу, и Гавриил лишил мужчину языка. Заговорил он только после того, как его новорожденного сына нарекли Иоанном.

Считается, что Иоанн Предтеча родился за полгода до появления Иисуса на свет. Елизавете пришлось бежать с маленьким Иоанном в пустыню, ведь после рождения Сына Божьего иудейский царь Ирод приказал убить всех младенцев.

Иоанн жил до 30 лет в пустыне. После этого пошел проповедовать, рассказывая людям о скором приходе Мессии. Крестил людей в Иордане, и впоследствии окрестил самого Иисуса Христа, на которого во время таинства сошел Святой дух в виде голубя.

Иоанн Предтеча разоблачил царя Ирода Антипу о том, что он живет с женой своего брата. За это его бросили в тюрьму, где содержали 10 месяцев.

Во время пира в честь дня рождения царя его любовница внушила свою дочь, чтобы и потребовала, чтобы ей принесли голову Иоанна Предтечи. Антипа перед тем поклялся, что исполнит любую прихоть девушки, и отправил в тюрьму воина, отрубившего голову Иоанну Предтечи. Тело Иоанна спрятали в ту же ночь. Голову потеряли, но трижды находили.

Традиции, что категорически запрещено делать

В этот день нужно обязательно сходить в церковь на службу, помолиться за здоровье детей и избавление от головной боли.

Верующие молятся Иоанну Крестителю за детей, а также об избавлении от головной боли. На усекновение нужно соблюдать суровый пост — нельзя употреблять мясо, яйца, сыр, молоко и молочные продукты, а также рыбу и море продукты.

Категорически запрещено:

— пользоваться ножами и другими острыми предметами;

— резать круглые продукты: капусту, арбузы, яблоки и так далее;

— ставить на стол и подавать еду в круглых предметах;

— работать по хозяйству;

— устраивать любые развлечения;

— женщинам нельзя заниматься рукоделием и расчесывать волосы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ПЦУ заявили об окончательном решении о переходе на новый календарь

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы