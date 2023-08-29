Сьогодні в Україні відзначають День Усікновення голови Іоанна Хрестителя: чому саме 30 серпня, що заборонено робити в цей день

З чим пов’язана зміна дати

Зміна дати пов’язана із рішенням Православної церкви України про перехід з 1 вересня цього року на новоюліанський календар. За ним вшанування пам’яті Іоанна Хрестителя припадає на 29 серпня.

Однак, за юліанським календарем цього ж дня відзначається Перенесення Нерукотворного образу Спасителя до Константинополя. Через це Священний Синод ПЦУ прийняв рішення саме цього року встановити День Усікновення голови Іоанна Хрестителя на 30 серпня. Про це раніше повідомив заступник Голови Управління в Управлінні зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря.

“У звʼязку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар вшанування Усікновення глави Іоана Хрестителя буде цього року звершене 30 серпня, в середу”, — зазначив представник ПЦУ.

Додав, що Усікновення — це постовий день, тому “логічним є звершити його в постовий день, найближчий до новоюліанської дати (29 серпня). Безпосередньо 29 серпня за старим стилем буде звершене вшанування Нерукотворного Образу, тому сполучити два святкування неможливо”.

Вже з наступного року Усікновення припадатиме на 29 серпня.

Життя Іоанна Предтечі, хрещення Ісуса, Усікновення

Іоанн Хреститель народився у родині священика Захарія та його дружини Єлизавети, які вели благочестиве життя. Обоє були вже похилого віку, дітей у них не було.

Одного разу, коли Захарій здійснював кадіння у храмі, до нього спустився архангел Гавриїл та передрік чоловіку, що у нього народиться син якого назвуть Іоанном. Буде цей син великим перед Богом та принесе велику радість народу ізраїльському.

Захарій не повірив архангелу, тож Гавриїл позбавив чоловіка мови. Заговорив він лише після того як його новонародженого сина нарекли Іоанном.

Вважається, що Іоанн предтеча народився за півроку до появи на світ Ісуса. Єлизаветі довелося тікати з маленьким Іоанном до пустелі, адже після народження Сина Божого іудейський цар Ірод наказав вбити усіх немовлят.

Іоанн до 30 років жив у пустелі. Після цього пішов проповідувати, розповідаючи людям про швидкий прихід Месії. Хрестив людей в Йордані, і згодом охрестив самого Ісуса Христа на якого під час таїнства зійшов Святий дух у вигляді голуба.

Іоанн Предтеча викрив царя Ірода Антипу у тому, що той живе з дружиною свого брата. За це його кинули до в’язниці, де тримали 10 місяців.

Під час банкету на честь дня народження царя його коханка намовила свою доньку, аби та зажадала, щоб їй принесли голову Іоанна Предтечі. Антипа перед тим присягнув, що виконає будь-яку забаганку дівчини, тож відправив до в’язниці воїна, який відрубав голову Іоанну Предтечі. Тіло Іоанна заховали тієї ж ночі. Голову загубили, але тричі знаходили.

Традиції, що категорично заборонено робити

У цей день треба обов’язкового сходити до церкви на службу, помолитися за здоров’я дітей та позбавлення від головного болю.

Віруючі моляться Іоанну Хрестителю за дітей, а також про позбавлення від головного болю. На Усікновення треба дотримуватися сурового посту — не можна вживати м’ясо, яйця, сир, молоко та молочні продукти, а також рибу і море продукти.

Категорично заборонено:

— користуватися ножами і іншими гострими предметами;

— різати круглі продукти: капусту, кавуни, яблука і так далі;

— ставити на стіл та подавати їжу у круглих предметах;

— працювати по господарству;

— влаштовувати будь-які розваги;

— жінкам не можна займатися рукоділлям та розчісувати волосся.

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