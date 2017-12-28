Сегодня в Украине преимущественно без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня на большей части территории Украины синоптики существенных осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“28 декабря в Украине: облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем небольшой дождь”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что утром во всех областях Украины, кроме западных, местами синоптики прогнозируют туман.
Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 7-12 м / с. Днем в Украине, кроме востока, местами синоптики прогнозируют порывы со скоростью 15-20 м / с, в Карпатах — 19-24 м / с.
Температура установится на уровне 4-9 ° тепла; в южной части — 10-13 °.