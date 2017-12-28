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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сьогодні в Україні переважно без істотних опадів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики істотних опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні переважно без істотних опадів

“28 грудня в Україні: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що вранці у всіх областя України, крім західних, місцями синоптики прогнозують туман.

Вітер очікується південний, зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім сходу, місцями синоптики прогнозують пориви зі швидкістю 15-20 м/с, в Карпатах — 19-24 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 4-9° тепла; у південній частині — 10-13°.

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