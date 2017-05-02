Сегодня в Украине осадков не будет

“2 мая в Украине: переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь”, — говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура в западных (кроме Закарпатья), северных, Винницкой и Черкасской областях днем ​​составит 16-21 ° тепла, на Волыни и Ровенщине — 13-18 °, на остальной территории днем ​​- 21-26 °.