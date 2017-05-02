Сегодня в Украине осадков не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня в Украине осадков синоптики не прогнозируют. Лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“2 мая в Украине: переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь”, — говорится в сообщении.
Ветер северо-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура в западных (кроме Закарпатья), северных, Винницкой и Черкасской областях днем составит 16-21 ° тепла, на Волыни и Ровенщине — 13-18 °, на остальной территории днем - 21-26 °.