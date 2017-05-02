Сьогодні в Україні опадів не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні в Україні опадів синоптики не прогнозують. Лише в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“2 травня в Україні: мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.
Вітер буде північно-східний, східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура у західних (крім Закарпаття), північних, Вінницькій і Черкаській областях вдень становитиме 16-21° тепла, на Волині та Рівненщині — 13-18°, на решті території вдень — 21-26°.