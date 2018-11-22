Сегодня в Украине ожидается сухая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня антициклон скандинавского происхождения приведет сухую погоду в большинстве областей Украины, осадки маловероятны. Температура воздуха ожидается в пределах от 3 мороза до 3 градусов тепла, на юге 2-6 градусов тепла. Ночью предполагается 3-10 градусов мороза, передает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица.
В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, местами до -10 градусов, днем от 2 мороза до 2 тепла.
В северных областях - сухая погода. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.
В восточных областях будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов выше нуля.
В центральных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 4-10 мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов выше нуля.
На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 2-6 градусов выше нуля.