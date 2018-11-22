Сьогодні в Україні очікується суха погода
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні антициклон скандинавського походження зумовить суху погоду в більшості областей України, опади малоймовірні. Температура повітря очікується в межах від 3 морозу до 3 градусів тепла, на півдні 2-6 градусів тепла. Вночі передбачається 3-10 градусів морозу, передає УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця.
У західних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, місцями до -10 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла.
У північних областях - суха погода. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла.
У східних областях переважатиме суха повітряна маса. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 градусів вище нуля.
У центральних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 4-10 морозу, вдень від 3 морозу до 2 градусів вище нуля.
На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 2-6 градусів вище нуля.