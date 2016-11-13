Сегодня в Украине ожидается штормовая погода

Температура воздуха в течение дня от -3 ° С до + 5 ° С, в южной части + 6 + 12 ° С.



В западной части будет преобладать влажная погода сильные осадки, порывистый ветер, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью 0-5 ° С, днем ​​от -3 ° С до + 3 ° С.



В северных областях - мокрый снег, снегопады, сильный ветер, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью и днем ​​от + 3 ° С до -3 ° С.



В восточных областях сильные дожди и штормовой ветер. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С, днем ​​+ 2 + 6 ° С.



В центральной части дождь и мокрый снег, сильный ветер, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -2 ° С, днем ​​+ 2 + 7 ° С.



В южной части сильные дожди и штормовой ветер. Температура воздуха ночью + 2 + 7 ° С, днем ​​+ 6 + 12 ° С.



Местами туманы и дымки.

Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-22 м / с, в Карпатах 25-28 м / с.