Сегодня в Украине ожидается штормовая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня циклон с юго-запада Европы усложнит погоду, ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, местами метели и налипание мокрого снега. Усилится ветер до штормовых показателей, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха в течение дня от -3 ° С до + 5 ° С, в южной части + 6 + 12 ° С.
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- В западной части будет преобладать влажная погода сильные осадки, порывистый ветер, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью 0-5 ° С, днем от -3 ° С до + 3 ° С.
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- В северных областях - мокрый снег, снегопады, сильный ветер, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью и днем от + 3 ° С до -3 ° С.
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- В восточных областях сильные дожди и штормовой ветер. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С, днем + 2 + 6 ° С.
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- В центральной части дождь и мокрый снег, сильный ветер, местами налипание мокрого снега, метели. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -2 ° С, днем + 2 + 7 ° С.
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- В южной части сильные дожди и штормовой ветер. Температура воздуха ночью + 2 + 7 ° С, днем + 6 + 12 ° С.
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Местами туманы и дымки.
Ветер в Украине северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-22 м / с, в Карпатах 25-28 м / с.