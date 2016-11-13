Сьогодні в Україні очікується штормова погода
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні активний циклон з південного заходу Європи ускладнить погоду, очікуються сильні опади у вигляді снігу та дощу, місцями хуртовини та налипання мокрого снігу. Посилиться вітер до штормових показників, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Температура повітря становитиме протягом дня від −3°С до +5°С, у південній частині +6+12°С.
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- У західній частині переважатиме волога погода сильні опади, поривчастий вітер, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини. Температура повітря вночі 0-5°С, вдень від −3°С до +3°С.
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- У північних областях — мокрий сніг, снігопади, сильний вітер, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини. Температура повітря вночі та вдень від +3°С до −3°С.
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- У східних областях сильні дощі та штормовий вітер. Температура повітря вночі 0+5°С, вдень +2+6°С.
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- У центральній частині дощ та мокрий сніг, сильний вітер, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини. Температура повітря вночі від +3°С до −2°С, вдень +2+7°С.
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- У південній частині сильні дощі та штормовий вітер. Температура повітря вночі +2+7°С, вдень +6+12°С.
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Місцями тумани та серпанки.
Вітер в Україні північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-22 м/с, у Карпатах 25-28 м/с.