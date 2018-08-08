Сегодня в Украине ожидается преимущественно солнечная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода. Дождей не ожидается. Температура воздуха в дневные часы составит 24-28 градусов тепла, на юге и востоке до 30 градусов выше нуля. Ночью ожидается 14-22 градуса тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях существенных осадков не предвидится. Температура воздуха днем 24-28, на Закарпатье до 30 градусов тепла.
В северных областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем 27-31 градус выше нуля.
В центральных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем 25-30 градусов выше нуля.
На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем 27-31 градус выше нуля.