Сьогодні в Україні очікується переважно сонячна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода. Дощів не очікується. Температура повітря у денні години становитиме 24-28 градусів тепла, на півдні та сході до 30 градусів вище нуля. Вночі очікується 14-22 градуси тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях істотних опадів не передбачається. Температура повітря вдень 24-28, на Закарпатті до 30 градусів тепла.
У північних областях — переважно без опадів. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.
У східних областях — без опадів. Температура повітря вдень 27-31 градус вище нуля.
У центральних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не передбачається. Температура повітря вдень 27-31 градус вище нуля.