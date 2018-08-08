Сьогодні в Україні очікується переважно сонячна погода

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні в Україні очікується переважно суха погода. Дощів не очікується. Температура повітря у денні години становитиме 24-28 градусів тепла, на півдні та сході до 30 градусів вище нуля. Вночі очікується 14-22 градуси тепла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

У західних областях істотних опадів не передбачається. Температура повітря вдень 24-28, на Закарпатті до 30 градусів тепла.

У північних областях — переважно без опадів. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.

У східних областях — без опадів. Температура повітря вдень 27-31 градус вище нуля.

У центральних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.

На півдні України опадів не передбачається. Температура повітря вдень 27-31 градус вище нуля.

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