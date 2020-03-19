Сегодня в Украине до 17 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине в четверг, 19 марта, осадков не ожидается, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 7 градусов мороза до 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"19 марта в Украине без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях 2-7° мороза; днем 12-17° тепла, в Карпатах 7-12°.
Напомним, синоптики дали прогноз на март.