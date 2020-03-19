Сьогодні в Україні до 17 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні у четвер, 19 березня, опадів не очікується, температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 7 градусів морозу до 17 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"19 березня в Україні без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях 2-7° морозу; вдень 12-17° тепла, в Карпатах 7-12°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на березень.