Сегодня в Украине до 11 градусов тепла

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52486 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124354 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130107 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128093 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153283 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112703 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112757 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109974 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132332 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130895 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Сегодня в Украине до 11 градусов тепла

Сегодня в Украине до 11 градусов тепла

Киев  •  УНН

 • 14355 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине в субботу, 21 декабря, ожидается дождь на западе и Закарпатье, на остальной территории без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"21 декабря в западных областях местами небольшой дождь, днем на Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без осадков. В южной части, центральных и прикарпатских областях ночью и утром туман", - указали синоптики.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; в восточной части ночью 1-6° мороза, днем 3-5° тепла.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.

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