Сьогодні в Україні до 11 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В Україні у суботу, 21 грудня, очікується дощ на заході і Закарпатті, на решті території без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 11 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"21 грудня у західних областях місцями невеликий дощ, вдень на Закарпатті помірний дощ, на решті території без опадів. У південній частині, центральних і прикарпатських областях вночі та вранці туман", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°; у східній частині вночі 1-6° морозу, вдень 3-5° тепла.
Нагадаємо, у столичній обсерваторії розповіли, чому зима тепла.